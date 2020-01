Geringer Schaden Pkw-Fahrer kommt von der Fahrbahn ab

(Foto: annavaczi/123RF)

Aus ungeklärten Gründen kam am Samstagabend, 18. Januar, gegen 20 Uhr ein 84-jähriger Pkw-Fahrer aus dem südlichen Landkreis Kelheim in der Goethestraße in Mainburg von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinunter.