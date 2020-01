Auto musste abgeschleppt werden „Rechts vor links“ missachtet und Unfall gebaut

Am Samstag, 18. Januar, gegen 6.40 Uhr beabsichtigte ein 25-jähriger Pkw Fahrer aus dem Landkreis Kelheim, inIhrlerstein von der Schwalbenstraße her kommend nach links in die Schlesierstraße abbiegen. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einem 44-jährigen Landkreisbürger gesteuert wurde.