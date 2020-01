Zeugen gesucht Unbekannter warf im Streit mit einer Glasflasche – 34-Jähriger verletzt

(Foto: zstockphotos/123RF)

Eine Auseinandersetzung unter mehreren Gästen in einer Diskothek in der Jesuitenstraße endete am Sonntag, 19. Januar, für einen 34-jährigen Mann aus Weilheim im Krankenhaus.