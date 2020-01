Ohne Führerschein Italiener zu schnell und unter Drogeneinfluss in der Tempo-30-Zone unterwegs

Am Freitag, 17. Januar, gegen 22.30 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung ein Pkw mit erhöhter Geschwindigkeit in der Innenstadt von Ingolstadt auf. In der dortigen Tempo-30-Zone wurden bei der Nachtfahrt Geschwindigkeiten im Bereich von 80 km/h festgestellt. Bei der anschließenden Kontrolle des 44-jährigen Italieners aus dem Landkreis Pfaffenhofen kamen zahlreiche Verstöße ans Licht.