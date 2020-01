Unfall bei Ingolstadt Frontalzusammenstoß auf der B16 – fünf Verletzte

Ein 77-Jähriger aus dem Landkreis Neuburg befuhr am Freitag, 17. Januar, 13.40 Uhr, mit seiner Mercedes A-Klasse auf der Bundesstraße B16 in Richtung Regensburg. Nach Zeugenaussagen befuhr dieser bereits einige Kilometer ohne erkennbaren Grund den Fahrstreifen Richtung Neuburg. Höhe Hagau befand er sich auf dem linken der beiden Fahrstreifen Richtung Westen, als es zum Unfall kam.

INGOLSTADT Alle weiteren Beteiligten befuhren die B16 in Richtung Neuburg. Eine 78-Jährige aus dem Landkreis Pfaffenhofen war mit ihrem Skoda auf diesem Fahrstreifen unterwegs, überholte einen Lastzug und wollte wieder auf die rechte Spur einscheren. Der Rentner kollidierte noch leicht mit dem Skoda, bevor er frontal in einen nachfolgenden Audi Q 2 prallte, der von einer 42-Jährigen aus dem Landkreis Neuburg gesteuert wurde. Im Anschluss stieß er nach gegen einen Renault eines 76-Jährigen aus dem Landkreis Pfaffenhofen. Ein nachfolgender 23-Jähriger aus dem Landkreis Neuburg fuhr dann schließlich noch mit seinem Audi A 3 auf den Renault auf. Der Unfallverursacher und die Fahrerin des Q 2 wurden mittelschwer verletzt. Der Fahrer des Renault, seine 70-jährige Beifahrerin und die Fahrerin des Skoda erlitten leichte Verletzungen. Beim Unfallverursacher wurde eine Blutentnahme angeordnet. Alle Verletzten kamen mit dem Rettungsdienst in umliegende Kliniken. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 35.000 Euro. Bis auf den Audi A 3 mussten alle Fahrzeuge abgeschleppt werden. Die B16 war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet.