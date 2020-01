Ladendiebstahl Geduldete Ukrainer bedienen sich an Frühstückseiern

(Foto: 123rf.com)

Am Donnerstag, 16. Januar, um 17.50 Uhr betraten zwei Männer eine Bäckerei in der Bahnhofstraße in Mainburg. Dort nahmen sie zunächst ohne zu bezahlen jeweils ein Frühstücksei und verzehrten dieses sofort.