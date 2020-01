Unfallflucht am Pflegerspitz Sitzbank und Abflussrohr beschädigt

(Foto: 123rf.com)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 15. bis 16. Januar, ereignete sich Am Pflegerspitz in Kelheim ein Verkehrsunfall auf dem dortigen Parkplatz in der Nähe des Toilettenhäuschens.