Vermutlich wegen eines Hausverbots Handfeste Auseinandersetzung im Imbiss – Polizei ermittelt wegen versuchter Körperverletzung

(Foto: kupparock/123RF)

Donnerstagnacht, 16. Januar, kam es in einem Imbiss in der Gaimersheimerstraße in Ingolstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.