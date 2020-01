Nur geradeaus war grün Taxifahrerin missachtet Rotlicht für Linksabbieger – fünf Leichtverletzte

(Foto: Tobias Grießer)

Eine 35-Jährige aus dem Landkreis Eichstätt fuhr am Donnerstagvormittag, 16. Januar, kurz nach 9 Uhr mit ihrem Taxi, einem Pkw Mercedes E 200, auf der Münchener Straße in Ingolstadt zur Kreuzung zur Südlichen Ringstraße und hielt bei Rotlicht für Linksabbieger auf der rechten Linksabbiegespur an. Nachdem die Lichtzeichenanlage für die Geradeausspur auf Grünlicht – jedoch nicht für sie als Linksabbiegerin – schaltete, fuhr sie los um nach links in Richtung Glacisbrücke abzubiegen ...