Einbruch in Seniorenwohnheim Täter hinterlässt Sachschaden, geht jedoch leer aus

(Foto: Lucky Business/123rf.com)

In der Zeit vom Mittwochnachmittag, 15. Januar, 16 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 16. Januar, 8 Uhr hebelte ein unbekannter Täter offensichtlich mit einem Schraubenzieher ein Bürofenster des Caritas-Seniorenwohnheim St. Josef in Denkendorf auf und gelangte so in das Gebäude.