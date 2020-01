Zeugenaufruf Unbekannter bricht über Terrassentüre in Wohnhaus in Lenting ein – Polizei bittet um Hinweise

(Foto: 123rf.com)

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in Lenting am Dienstagabend, 14. Januar, hat die Kriminalpolizei Ingolstadt die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.