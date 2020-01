Löscharbeiten gestalteten sich langwierig Hoher Schaden bei Brand auf einer Baustelle in München

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 15. auf 16. Januar, ist es auf einer Baustelle in München-Bogenhausen zu einem Brand gekommen. Die Löscharbeiten gestalteten sich sehr langwierig.

MÜNCHEN Mehrere Anwohner bemerkten Flammen aus einem im Rohbau befindlichen Gebäude und informierten gegen 4.40 Uhr die Feuerwehr. Als die alarmierten Einsatzkräfte an der Baustelle eintrafen, fanden sie drei Wohnungen im fünften Obergeschoss des Gebäudes in Vollbrand vor. Um einen raschen Löscherfolg zu erzielen, entschied sich der Einsatzleiter, mit mehreren Trupps gleichzeitig über verschiedene Treppenräume den Löschangriff zu starten. Ebenfalls ließ er weitere Löschmaßnahmen über eine Drehleiter einleiten. Somit konnten die Flammen schnell gelöscht werden. Um letztendlich an alle verbliebenen Glutnester zu gelangen, mussten mehrere Decken und Wandverkleidungen geöffnet und die Außenisolierung demontiert werden. Diese Nachlöscharbeiten zogen sich bis in die Mittagsstunden. Über die Höhe des Sachschadens können derzeit keine genauen Auskünfte getroffen werden. Da sich die Wohnungen aber kurz vor ihrer Fertigstellung befanden, dürfte der Schaden im sechsstelligen Eurobereich liegen. Die Brandursache wird durch die Polizei ermittelt.