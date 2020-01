Einbruch in Tankstelle Täter klauen Zigaretten im Wert von 2.500 Euro

In der Zeit von Dienstagabend, 14. Januar, 21 Uhr, bis Mittwochfrüh, 15. Januar, 6 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in den Verkaufsraum einer Tankstelle in Eglofsdorf, einem Ortsteil von Beilngries, ein.