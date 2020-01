Zu flott in die Abfahrt Fahrerin kollidiert mit Leitplanke – Fahrzeug kommt auf dem Dach zum Liegen

(Foto: guapofreak/123RF)

Am Donnerstag, 15. Januar, um 5.45 Uhr, befuhr eine 31-jährige Frau aus Pentling mit ihrem Pkw Hyundai die Autobahn A93 in Richtung München. An der Anschlussstelle Saalhaupt wollte sie die A93 in Richtung Landshut verlassen.