Schwerer Unfall bei Essing 21-Jähriger kollidiert beim Überholen mit Gegenverkehr – 82-Jähriger schwebt in Lebensgefahr

Gegen 9 Uhr ereignete sich am Mittwochvormittag, 15. Januar 2020, ein schwerer Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2230 zwischen Riedenburg und Kelheim.

ESSING Ein 21-jähriger VW-Fahrer aus dem Kreis Eichstätt befuhr die Staatsstraße von Riedenburg kommend in Fahrtrichtung Kelheim. Auf Höhe von Altessing überholte er mehrere Fahrzeuge. Als er auf Höhe eines Sattelzuges war, kam ihm ein Pkw Audi entgegen. Die zwei Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Dadurch wurde auch der Anhänger des Lkws beschädigt, der gerade von dem VW Touran überholt wurde.

Der Streckenabschnitt war für mehrere Stunden gesperrt. Es wurde ein Gutachter hinzugezogen. Um 13.30 Uhr konnte die Strecke wieder uneingeschränkt freigegeben werden. Der 21-jährige Unfallverursacher wurde leicht verletzt in die Goldbergklinik gebracht. Der 82-jährige Audi-Fahrer aus dem Landkreis Eichstätt wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Ingolstadt geflogen. Nach derzeitigen Erkenntnissen schwebt der Fahrer noch in Lebensgefahr.

Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro.