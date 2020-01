Sachschaden von 15.000 Euro Zwei Leichtverletzte bei Wendemanöver

Ein 29-Jähriger befuhr am Dienstagmittag, 14. Januar, mit seinem Audi A1 die Dr.-Ludwig-Kraus-Straße in Gaimersheim in östlicher Richtung. Kurz vor dem Kreisverkehr wollte er sein Fahrzeug wenden und holte dafür nach rechts auf eine Rechtsabbiegespur aus.