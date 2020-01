Anhänger umgekippt Ladung beschädigt Absperrpfosten

(Foto: 123rf.com)

Ein 37-jähriger Pkw-Führer aus dem Gemeindebereich Berching befuhr mit seinem Kleintransporter mit Anhänger die Kelheimer Straße in Richtung Seniorenzentrum in Beilngries und wollte dort nach links in Richtung Maria-Hilf-Straße abbiegen. Während des Abbiegens kippte der Autoanhänger, der mit Holzdünen beladen war nach rechts auf den Gehweg um und beschädigte dort mehrere Absperrpfosten.