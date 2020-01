Schmierereien in der Innenstadt Linksextreme Schriftzüge in Ingolstadt entdeckt

Am vergangenen Freitag, 10. Januar 2020, wurden auf dem Bürgersteig in der Schulstraße in Ingolstadt im Bereich der Hausnummern 17 bis 19 und auf der Fahrbahn in der Konviktstraße zwischen Schul- und Theresienstraße mehrere politisch motivierte Schmierereien festgestellt. Die Schriftzüge wurden im Zeitraum zwischen 14.30 und 16 Uhr angebracht.