7.000 Euro Schaden Autofahrer schiebt Fahrzeug auf ein anderes und flüchtet

(Foto: Monkey Business Images/123rf.com)

Am Montag, 13. Januar, in der Zeit von 7.15 bis 12.45 Uhr, befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Paul-Münsterer-Straße in Mainburg bergauf. Dabei kam er zu weit nach rechts und schob einen auf dem rechten Seitenstreifen geparkten Pkw circa weit Meter nach vorne gegen ein weiteres Fahrzeug.