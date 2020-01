Die Polizei ermittelt Hoher Schaden bei Einbruch in ein Yachthaus am Bootshafen Riedenburg-Haidhof

(Foto: 123rf.com)

Ein unbekannter Täter brach in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 11. auf 12. Januar, in ein Yachthaus am Bootshafen Riedenburg-Haidhof ein und entwendete mehrere Maschinen.