Die Polizei sucht Zeugen 22-Jähriger randaliert in einem Verbrauchermarkt in Bad Abbach

Am Montagnachmittag, 13. Januar, randalierte ein junger Mann in einen Verbrauchermarkt in der Goldtalstraße in Bad Abbach und beschädigte hierbei einen Glasschrank.