45.000 Euro Gesamtschaden BMW schleudert auf nasser Fahrbahn gegen Sattelzug

Ein 28-Jähriger wollte am Sonntagmorgen, 12. Januar, mit seinem BMW 520 an der Anschlussstelle Langenbruck auf die Autobahn A9 in Richtung München auffahren, geriet jedoch hierbei im Kurvenbereich auf nasser Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen die rechte Seite eines vorbeifahrenden Sattelzuges.