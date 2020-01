Alarm Landwirtschaftliche Halle in Siegenburg im Landkreis Kelheim brennt

(Foto: Alexander Auer)

Wie das Polizeipräsidium Niederbayern am Dienstagmorgen, 14. Januar 2020, meldet, ist in Siegenburg im Landkreis Kelheim um 5 Uhr eine landwirtschaftliche Halle in Brand geraten.