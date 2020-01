Polizei bittet um Hinweise Während der Fahrer beim Joggen ist, klaut ein Unbekannter alle vier Radkappen eines Pkws

Am Sonntagvormittag, 12. Januar 2020, zwischen 8.30 Uhr und 10 Uhr, wurden in Reichertshofen nahe des Weißen Kreuzes bei Forstwiesen von einem silbernen VW Up alle vier Radkappen abmontiert und entwendet. Der Geschädigte, ein 54-Jähriger aus Baar-Ebenhausen, hatte sein Fahrzeug in der genannten Zeit an der vorgenannten Örtlichkeit geparkt.