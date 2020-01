Vorfall in Neustadt an der Donau Schwere Nasenverletzung nach Schlägerei – die Polizei sucht Zeugen

Gegen 3 Uhr kam es am Sonntagmorgen, 12. Januar, auf einer Veranstaltung in einem Festzelt in der Drahtgasse in Mühlhausen zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten.