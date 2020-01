Fahndung bislang ohne Ergebnis Unbekannter wird nach Einbruch in Geschäft überrascht – wer kennt den Mann?

(Foto: blueximages/123RF)

Am Samstag, 11. Januar 2020, vermutlich kurz vor 20 Uhr verschaffte sich der Täter unbefugt Zutritt in den örtlichen Lebensmittelmarkt in der Harlandener Straße im Abensberger Ortsteil Sandharlanden. Wie der Täter genau in das Objekt gelangte, ist momentan noch Gegenstand weiterer Ermittlungen.