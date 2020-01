Falsches Gewinnversprechen Kelheimerin „riecht die Lunte“ und geht nicht auf Callcenter-Betrüger ein

Einer 72-jährigen Dame aus Kelheim wurde am Telefon vorgegaukelt, dass sie knapp 50.000 Euro bei einer Lotterie gewonnen hätte. Um an den Gewinn zu kommen, solle sie vorab 1.000 Euro an die „Geldboten“ übergeben. Die Rentnerin roch jedoch die „Lunte“ und begab sich zur Polizei und erstattete Anzeige.