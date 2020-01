Mit einer Promille unterwegs Fahrer eines Kleintransporters unter Alkoholeinfluss

Foto: 123rf.com (Foto: 123rf.com)

Ein 36-jähriger Fahrer eines Kleintransporters wurde am Freitagabend, 10. Januar 2020, in der Kolpingstraße in Geisenfeld einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde Alkoholgeruch wahrgenommen, ein Vortest erbrachte einen Wert von über einem Promille.