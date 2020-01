Hoher Schaden Brennender Christbaum löst Zimmerbrand aus – zwei Schwerverletzte

(Foto: Lutsenko Oleksandr/123rf.com)

Am späten Freitagabend, 10. Januar, 20.19 Uhr, ist es in der Reismühlenstraße in München zu einem Christbaumbrand mit anschließendem Zimmerbrand gekommen. Dabei erlitten zwei Bewohner schwere Brandverletzungen.