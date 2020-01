Zu flott unterwegs Pkw kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen Durchflussrohr

Am Freitag, 10. Januar 2020, gegen 10.15 Uhr befuhr ein 20-jähriger Landkreisbewohner mit seinem Pkw die Staatsstraße 2144 (Vogelparkstrecke) von Neustadt an der Donau kommend in Richtung Abensberg. Beim Abbiegen in die Münchener Straße kam der Mann aufgrund der Spurenlage aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Durchflussrohr des dortigen Flutgrabens.