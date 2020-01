Versuchter Einbruch in Bad Gögging Unbekannte Täter verschaffen sich Zutritt in Haus – wer hat Beobachtungen gemacht?

(Foto: Andrey Popov/123rf.com)

Am Freitag, 10. Januar 2020, zwischen 17.05 und 18.10 Uhr verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in Bad Gögging, indem sie über ein Vordach auf den Balkon gelangten und dort die Balkontüre aufhebelten.