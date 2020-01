Lenkrad verrissen 73-Jährige verletzt sich beim Sturz vom Fahrrad schwer

(Foto: Andy Malykh/123rf.com)

Am Donnerstag, 9. Januar 2020, gegen 16.45 Uhr ereignete sich in Kelheim in der Starenstraße ein alleinbeteiligter Fahrradsturz, die Fahrradfahrerin verletzte sich hierbei schwer.