Illegale Abfallentsorgung Schweinefleisch an Waldrand abgeladen

Vermutlich noch ziemlich frisches, teilweise ausgelöstes und in viereckige Teile geschnittenes Schweinefleisch entsorgte ein Unbekannter an einem Waldrand.

ROHR In der Zeit von Mittwoch, 8. Januar, bis Donnerstag, 9. Januar, 15 Uhr lud ein bisher Unbekannter 0,5 bis einen Zentner Fleisch an einem Waldrand neben der Kreisstraße KEH 8, kurz nach der Abzweigung bei Birka in Richtung Helchenbach, ab. Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizei Mainburg unter der Telefonnummer 08751/ 8633-0.