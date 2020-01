Verkehrsunfallflucht Fahrzeug beschädigt Mauer

(Foto: Marek Slusarczyk/123rf.com)

Am Donnerstag, 9. Januar 2020, im Zeitraum von 9.30 bis 11 Uhr wurde im Stadtgraben in Beilngries, in der Nähe des dortigen Kindergartens, eine Steinmauer beschädigt.