Ermittlungen eingeleitet Sicherheitswacht deckt Rauschgiftdelikt auf – 19-Jähriger hielt Joint in der Hand

(Foto: Sergey Tryapitsyn/123rf.com)

Am Mittwochabend, 8. Januar 2020, wurde ein Angestellter der Sicherheitswacht während seines Streifenganges nahe des Sportbades in Ingolstadt auf einen Mann aufmerksam, der einen Joint in der Hand hielt. Der Angestellte verständigte die Polizei und sprach den Mann in einer Grünanlage an.