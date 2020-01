Warnung der Polizei Aktuell wieder vermehrt Anrufe von falschen Polizeibeamten

(Foto: Gaj Rudolf/123rf.com)

Im Laufe des Tages kam es am Mittwoch, 7. Januar 2020, zu mehreren Anrufen von angeblichen Polizeibeamten, hauptsächlich in den Landkreisen Neuburg an der Donau und Pfaffenhofen an der Ilm sowie im Stadtgebiet Ingolstadt. Bislang erkannten alle Angerufenen den Betrugsversuch und beendeten die Gespräche. Die Polizei warnt vor weiterem Auftreten.