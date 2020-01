Einbruch in Wohnhaus Tatverdächtige auf frischer Tat festgenommen – Polizei gibt Warnschüsse ab

(Foto: Sobolewski)

Am Dienstag, 7. Januar 2020, wurde in den Abendstunden ein Einbruch in ein Wohnhaus mitgeteilt. Im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten zwei dringend Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Im Rahmen der Festnahme der Tatverdächtigen wurden durch einen Polizeibeamten zwei Warnschüsse abgegeben.