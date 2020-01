Beleidigung und Körperverletzung Kurioses Verhalten – Jugendliche bespuckt Passantin

(Foto: Marek Slusarczyk/123rf.com)

Bereits am Montag, 6. Januar 2020, gegen 18 Uhr ging eine Passantin in Kelheim am Ludwigsplatz entlang. Sie wurde von zwei jungen Mädchen angesprochen, ob sie eine Umarmung möchte.