Holzofen hatte Feuer gefangen Brand in einer Obdachlosenunterkunft – 74-Jähriger schwer verletzt

(Foto: Joerg Huettenhoelscher/123rf.com)

Am Montag, 6. Januar. brannte es in den frühen Morgenstunden in einer Obdachlosenunterkunft in Rennersthofen. Hierdurch wurde eine Person verletzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt ermittelt.