Leichte Verletzungen Stoffbeutel verheddert sich der Radspeiche – 61-Jähriger stürzt

(Foto: Blazej Lyjak/123rf.com)

Am Montag, 6. Januar 2020, gegen 11.45 Uhr ereignete sich in Abensberg in der Weberstraße ein alleinbeteiligter Fahrradsturz, der Fahrradfahrer verletzte sich hierbei leicht.