23-Jährige erwischt Alkohol am Steuer – Blutentnahme angeordnet und Führerschein sichergestellt

Anlässlich einer Verkehrskontrolle wurde am Montagmorgen, 6. Januar 2020, gegen 5.45 Uhr, in Sallingberg in der Dorfstraße ein Pkw angehalten.