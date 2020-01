Fahren ohne Fahrerlaubnis Führerscheinloser Pkw-Fahrer benutzt Handy am Steuer und wird aufgehalten

(Foto: Lev Dolgachov/123rf.com)

Am Sonntag, 5. Januar 2020, gegen 14.40 Uhr, wurde in Neustadt an der Donau ein 40-Jähriger mit seinem Pkw von einer Polizeistreife angehalten, da er sein Mobiltelefon während der Fahrt benutzte. Bei der Überprüfung des Fahrzeugführers stellte sich heraus, dass dieser keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.