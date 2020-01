Zeugen gesucht Weil sie ein Video drehen wollten – junge Männer dringen in leerstehendes Haus ein

Angeblich, um ein Youtube-Video zu drehen, drangen am Sonntag, 5. Januar 2020, gegen 19 Uhr, vier junge Männer aus Mainburg bzw. Pfaffenhofen im Alter von zwölf bis 20 Jahren in ein leerstehendes Haus in der Pfarrer-Reindl-Straße in Mainburg ein.