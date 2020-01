Sachschaden von 300 Euro Unbekannter versucht Haustür mit einem Gartenzwerg einzuschlagen

(Foto: davies1/123RF)

Am Samstag, 4. Januar 2020, wurde im Zeitraum von 2 bis 8 Uhr die Haustür eines Wohnanwesens in Stammham in der Wettstettener Straße mutwillig beschädigt.