Sachbeschädigung Betrunkener Vohburger tritt gegen geparktes Auto

Am Sonntag, 5. Januar 2020, gegen 0.50 Uhr, trat ein betrunkener 31-jähriger Vohburger in der Regensburger Straße in Vohburg gegen einen geparkten Pkw und flüchtete anschließend zu Fuß.