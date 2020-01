Strafverfahren eingeleitet Erst drängelte er sich an der Waschanlage vor, dann zückte er ein Messer

(Foto: antos777/123RF)

Nachdem er sich an der Warteschlange einer Waschanlage in Straßäcker (Stadt Mainburg) vorgedrängt hatte und von einem Wartenden darauf angesprochen wurde, holte ein 47-jähriger Mainburger am Freitag, 3. Januar 2020, gegen 11.30 Uhr ein so genanntes Fischmesser aus seinem Wagen und ging auf seinen Kontrahenten los und bedrohte ihn mit dem Messer.