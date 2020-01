Die Polizei sucht Zeugen Geparkten Pkw angefahren und abgehauen – 1.500 Euro Schaden

(Foto: Erich Teister/123rf.com)

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer hat am Donnerstagnachmittag, 2. Januar 2020, zwischen 11 und 19.15 Uhr, in der Boschstraße in Reichertshofen einen parkenden Seat Alhambra an der linken Fahrzeugseite beschädigt.