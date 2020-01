Weiße kristalline Substanz Geplatztes Wärmepad in einem Rettungshubschrauber sorgte für Einsatz von Polizei und Feuerwehr

Ein geplatztes Wärmepad in einem Rettungshubschrauber, der sich auf dem Gelände neben dem Klinikum Ingolstadt befand, sorgte am Freitagvormittag, 3. Januar 2020, für Aufregung und einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr.

INGOLSTADT Ein Besatzungsmitglied eines Rettungshubschraubers entdeckte im Innenraum des Hubschraubers einen zunächst nicht näher bestimmbaren Gegenstand, um den herum sich zudem eine weiße kristalline Substanz befand. Um jegliche mögliche Gefährdung auszuschließen, wurden in der Folge das Gebilde und die Substanz durch polizeiliche und feuerwehrtechnische Spezialkräfte untersucht, bevor schließlich Entwarnung gegeben werden konnte. Wie die vor Ort durchgeführte chemische Analyse durch Spezialisten der Berufsfeuerwehr München ergab, handelte es sich bei dem Gegenstand um ein geplatztes Wärmekissen, das sich dabei in so ungewöhnlicher Weise verformte.

Die Berufsfeuerwehr übernahm für diese Zeit die Einsatzstellensicherung und koordinierte den Anmarsch der Kollegen aus München, die mit sieben Fahrzeugen nach Ingolstadt kamen.