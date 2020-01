Bürgermeister Horst Hartmann vor Ort Technischer Defekt vermutet – Kelheimer Feuerwehr musste zu Garagenbrand ausrücken

(Foto: Alexander Auer)

In der Franz-Pappenberger-Straße in Kelheim brach am Freitagnachmittag, 3. Januar 2020, in einer Garage ein Brand aus. Eine dicke Rauchwolke kam den ersteintreffenden Einsatzkräften beim Öffnen des Garagentors entgegen.