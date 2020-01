Einsatz in der Theresienstraße Küchenbrand rief die Münchner Feuerwehr auf den Plan

(Foto: Ursula Hildebrand)

Am Donnerstagabend, 2. Januar 2020, ist es gegen 22.50 Uhr im dritten Obergeschoss eines Wohnhauses in der Theresienstraße in München zu einem Küchenbrand gekommen. Anwohner bemerkten schwarzen Rauch aus einem Fenster im dritten Stock eines sechsstöckigen Gebäudes. Sie riefen die 112 und informierten die Integrierte Leitstelle.